Tras apagón, policía bailarín dirige el tráfico y nos pone de buen humor

Una pelea entre raperos aparentemente terminó con el rapero 'XXXTentacion' siendo golpeado en el mismo escenario donde realizaba. Después que su espectáculo de San Diego el miércoles por la noche se interrumpió por un hombre golpeándolo en la cabeza, el joven de 19 años declaró: "La seguridad y el lugar me puso en marcha, me golpeó y noqueó, es lo que es". Según la revista XXL, el rapero ha estado peleando con su compañero Rob Stone, quien supuestamente atacó a Ski Mask the Slump God durante un show a principios de este año.