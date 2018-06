Este caimán estaba a punto de ser la cena de una pitón. Pero un cazador lo impidió

Una pitón de diez pies de largo estaba a punto de comerse a un caimán de mediano tamaño en los pantanos de los Everglades, en Florida. La serpiente trataba de asfixiar al caimán con sus mortales anillos, amparada por la oscuridad de la noche, cuando un cazador de serpientes avistó a la culebra y fue al rescate.

Mike Kimmel, trampero profesional, conducía por uno de los caminos del Parque Nacional Everglades el sábado junto a su amigo Jack Hubbard, cuando vieron a la pitón en unos arbustos a la orilla del agua. Al acercarse se dieron cuenta que estaba enrollada alrededor del caimán.

La pitón estaba tratando de asfixiar al reptil, pero Kimmel lo impidió al agarrar a la culebra por la cabeza y sacarla del agua todavía enrollada a su presa. El momento quedó grabado en un video tomado por Hubbard y publicado en el Facebook del cazador.

Al levantar a la culebra, esta cedió la presión que ejercía sobre su presa y el caimán que tenía las fauces abiertas al parecer buscando respirar, logró escabullirse y desaparecer en el agua.

