El actor de Hollywood Shia LaBeouf (más conocido por protagonizar al hijo de Indiana Jones en la última entrega de esa franquicia) fue arrestado por policías después de entrar en un altercado con un transeúnte cerca de su nueva instalación de arte "He Will Not Divide Us" o "Él No Nos Divide". El proyecto consiste de una cámara en vivo montada en una pared que filma a las 24 horas al día durante el resto de los 4 años del cargo del Presidente Trump. El Proyecto es una protesta de la administración de Trump y el actor había sido visto a menudo en vivo, por su propia transmisión, atacando a los participantes que apoyaban el Presidente.