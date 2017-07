EEUU celebra el 4 de julio con desfiles, fuegos artificiales

Un espectáculo en la capital estadounidense, transmitido por la cadena PBS, incluirá fuegos artificiales y las actuaciones de The Beach Boys, The Four Tops, los músicos country Kellie Pickler y Trace Adkins, y dos personajes que lucharon por la independencia en una galaxia muy lejana: los robots de "Star Wars" R2-D2 y C-3PO. Este año marca el 40 aniversario de la primera película de la serie.

