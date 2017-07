Tras seis meses caóticos, ¿puede Trump salvar su presidencia?

“Ser consumido por el escándalo desde el primer día no es bueno, (no aprobar) ninguna legislación importante no es bueno, tener niveles de aprobación tan bajos con potencial para defecciones republicanas; todo esto no es lo que usted espera”, dijo Julian Zelizer, profesor de historia en la Universidad de Princeton.

