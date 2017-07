Secretario de Justicia de EEUU piensa seguir en el cargo pese a críticas de Trump

El titular de Justicia respondió así a las criticas que profirió contra él Trump, quien ayer en una entrevista con The New York Times aseguró que, de haber sabido que Sessions iba a apartarse de la investigación sobre los vínculos de su campaña con Rusia, no lo habría elegido para el puesto.

Never miss a local story.

Sign up today for unlimited digital access to our website, apps, the digital newspaper and more!.