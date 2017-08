Derriban estatua confederada en Carolina del Norte

Manifestantes festejan el derribo de la estatua de un soldado confederado en Durham, Carolina del Norte, el lunes 14 de agosto de 2017. La multitud se reunió para protestar contra la violencia del sábado en Charlottesville, Virginia, tras una marcha de supremacistas blancos. El lunes, activistas utilizaron una cuerda para derribar el monumento frente al edificio de la antigua corte de Durham. La pancarta dice “No a Trump, no al KKK, no al racismo en EEUU”. The News & Observer vía AP Casey Toth