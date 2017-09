San Juan inventa cómo sobrevivir después del huracán

Sin nadie para darles una mano un día después de que el huracán María devastó Puerto Rico, sumiéndolos en una existencia primitiva, los sanjuaneros salieron a la calle a hacer lo que dicen es la especialidad de los caribeños: resolver.

¿Que no hay electricidad? Un hombre de bigote en una camiseta blanca dirigía el tráfico en una esquina en Santurce. ¿Que no hay ambulancias? Una mujer tomó prestado el vehículo de su hermano para llevar a su mamá del vecindario de La Perla al hospital. ¿Que las autoridades no han empezado a recoger los escombros? Un médico y dos vecinos pidieron herramientas prestadas para limpiar las principales vías de Condado.

En momentos en los que ni siquiera el gobierno puertorriqueño conoce la gravedad de la destrucción causada por María, los capitalinos se lanzaron el jueves a las calles, provocando embotellamientos de tráfico mientras trataban de dar un poco de orden a la vida en la abrumada ciudad.

Pero la tarea que les espera es tal que algunos sencillamente se dedicaron a recorrer las calles, boquiabiertos.

“¡Pónganse a trabajar!”, imploraba el Dr. Joseph Campos, un internista de 52 años en el Hospital de la Administración de Veteranos en San Juan, con una podadora en la mano mientras él y sus vecinos cortaban un árbol que obstaculizaba parcialmente el acceso a una autopista. “Hagan algo, aunque solo sea recoger una ramita. Yo no he comido, y estoy saludable y sigo trabajando. No tienen que quedarse en casa a comer por ansiedad”.

Los sanjuaneros se aventuraron el jueves a salir a una ciudad presa del caos, con las calles repletas de vehículos. No había señal alguna de orden. Numerosas vías quedaron intransitables y algunos vecindarios estaban completamente aislados debido a los escombros en las vías o las inundaciones.

La mayoría de las zonas fuera de la región metropolitana de San Juan estaban completamente aisladas el jueves, tanto por carretera como por teléfono. Campos no había tenido noticias de sus padres en el oeste de la isla, y no sabía cómo les había ido con el paso de María, una tormenta categoría 4 que dejó a oscuras toda la isla.

“No sé nada”, dijo Campos.

A pesar de la pérdida del servicio eléctrico y las comunicaciones, el jueves comenzaron a llegar algunos informes de daños. Se confirmó el fallecimiento de varias personas en la montañosa región central de Utuado, según versiones de la prensa local, mientras las autoridades declaraban esencialmente destruidas varias comunidades pequeñas en toda la isla.

Las autoridades habían pedido el miércoles a la población que se quedara en casa, ante la posibilidad de fuertes lluvias e inundaciones repentinas, que el miércoles por la noche hicieron que los vecinos de Levittown, un vecindario al oeste de San Juan, tuvieran que subirse a los techos a esperar que la Guardia Nacional los rescatara.

“El agua subió muy rápido”, dijo Angel Manuel Sierra, de 54 años. Su casa de mampostería sobrevivió al huracán con solo algunas filtraciones de grietas en las paredes, pero dijo que nunca esperó que el cercano río La Plata se desbordara. Las turbias aguas le llegaban a las rodillas y tuvo que esperar a que la Guardia Nacional los rescatara el miércoles después de las 9 de la noche.

“Todo quedó en la calle”, dijo. “Todos mis gallos murieron”.

Sierra se fue a casa de unos familiares en La Perla, un conjunto de casuchas junto al mar cerca del Viejo San Juan donde el mar inundó las viviendas más bajas y los vientos de María se llevaron al resto.

“El viento se lo llevó”, dijo Luis Torres, de 67 años, del segundo piso de la casa de madera de su madre. Un refrigerador de acero inoxidable estaba en medio de los escombros, con la puerta abierta, meciéndose con la brisa del mar.

El miércoles por la noche, Rosa, de 87 años y madre de Torres, sintió una presión en el pecho. El año pasado tuvo tres infartos y una hemorragia cerebral, dijo su hijo. A las 6 de la mañana, su hermana Aleida, de 60 años, llamó pidiendo ayuda.

La ambulancia nunca llegó. Aleida, quien había dejado su carro en un estacionamiento en el Viejo San Juan durante la tormenta, emprendió el camino cuesta arriba hacia la casa de su madre. Entonces la batería se descargó. Luis se montó en su Suzuki Grand Vitara, también estacionado en una zona alta. Le costó trabajo arrancarlo, pero finalmente lo logró.

“Relájate, mami”, le dijo Rosa antes de salir esquivando pollos y gatos callejeros.

“Nadie del gobierno viene por aquí”, dijo Campos. Unos minutos antes una reportera vio una patrulla policial en el sur del vecindario, pero Campos dijo que nunca llegaron a su casa.

Campos no hizo caso a las órdenes de evacuación, alegando que no quería dormir en un catre en un ayuntamiento cercano.

“Aquí es más seguro”, dijo, señalando hacia la planta baja, donde la entrada estaba parcialmente bloqueada por pedazos del techo arrancado y una baranda. Una antena parabólica de Dish Network colgaba en la casa de al lado, también propiedad de Campos.

“Desde la ventana uno podía ver cosas volando. No sabía qué iba a pasar”, dijo. “Sonaba muy fuerte”.

Su vecino, Eric Gil, de 54 años, pasó la tormenta en el baño, escondido durante seis horas. El jueves la calle estaba llena de escombros y cocos, que Gil dijo nadie recogió después del huracán Irma hace dos semanas.

Campos acumuló agua potable para 10 días, pero le preocupaba la falta de agua corriente. El gobierno advirtió a la población que se prepararan para sobrevivir sin asistencia durante 72 horas. Campos, retirado del servicio civil del Ejército, se mofó de la idea de las autoridades de poder ofrecer asistencia tan rápido.

“Podemos vivir sin electricidad, pero sin agua es más difícil”, dijo. “Si llueve hoy voy a bañarme bajo la lluvia”.

Si la situación es tal, ¿por qué se quedaron? ¿Por qué insisten en reconstruir allí mismo?

Campos señaló hacia las olas del mar.

“Este es el mejor lugar del mundo para vivir”, dijo.