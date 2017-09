Twitter explica por qué mantuvo tuit de Trump sobre Norcorea

En esta imagen de archivo, tomada el 6 de noviembre de 2013, el logo de Twitter visto en un teléfono actualizado en el piso de la Bolsa de Nueva York. Twitter alegó el 26 de septiembre de 2017 que “relevancia informativa” e interés para el público fueron sus motivos para no retirar un tuit en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los líderes norcoreanos no "no estarán mucho tiempo más". Richard Drew, archivo AP Foto