Trump evalúa suspender temporalmente la ‘Ley Jones’ para ayudar a la recuperación de Puerto Rico

La tripulación de un helicóptero de la Patrulla Fronteriza prestó asistencia médica a tres personas que enviaron una señal de ayuda al escribir "HELP" en el techo de su casa, en un área rural de Puerto Rico, el 24 de septiembre.

Rescatan a familia puertorriqueña que escribió 'HELP' en el techo de su casa

US Customs and Border Protection via Storyful