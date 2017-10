Canadá busca compensar a indígenas separados de sus familias

En esta imagen, tomada el 26 de septiembre de 2017, Colleen Cardinal, cofundadora de la National Indigenous Survivors of Child Welfare Network habla durante una conferencia de prensa en Ottawa, Canadá. Cardinal fue una de los miles de niños indígenas que fueron separados de sus familias biológicas entre 1960 y mediados de la década de 1980 y enviados con familias blancas. The Canadian Press via AP Adrian Wyld