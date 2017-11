Jefe de NPR bajo licencia por acusaciones de acoso

ARCHIVO El ex vicepresidente y editor administrativo en jefe de The Associated Press Michael Oreskes posa para una fotografía en la sede de AP en Nueva York en una fotografía del 18 de marzo de 2015. Oreskes, actual vicepresidente de noticas y director editorial en National Public Radio, fue puesto bajo licencia después de la publicación de un reporte en el que dos mujeres lo acusaban de besarlas abruptamente cuando buscaban empleos mientras él era jefe del buró en Washington del New York Times en la década de 1990. Oreskes trabajó en The Associated Press entre 2008 y 2015 tras lo cual se unió a NPR. Chuck Zoeller, archivo Foto AP