Arrestan por fraude a mujer que se negó a quitar calcomanía con insulto a Trump

La dueña de una camioneta que provocó una acalorada controversia fue arrestada.

Según Fox News, la policía del Condado Fort Bend reportó que Karen Fonseca fue arrestada tras emitirse en agosto en su contra una orden de arresto por fraude. Fonseca salió en libertad tras pagar una fianza de $1,500.

La mujer de Texas ocupó titulares de la prensa recientemente después que el jefe de la policía Troy Nehls planteó la posibilidad de un cargo de desorden público en su contra porque tenía una calcomanía en el cristal trasero de su vehículo donde se leía “F— TRUMP and F— YOU FOR VOTING FOR HIM”.

Sin embargo, la Fiscalía del Distrito dijo que posiblemente la acusación se podría desestimar debido a las leyes de la libertad de expresión.

“No hay ninguna ley contra la libertad de expresión en Texas”, le dijo Fonseca al canal KHOU-TV. “Me han parado muchas veces, pero no me han puesto ninguna multa”.

Desde entonces, Nehls fue sacado de su cargo. De acuerdo con Fox News, Nehls respalda la libertad de expresión pero le preocupa que mensajes con un lenguaje soez puedan provocar a otras personas y conducir a confrontaciones que alteren la paz que él como guardián de la ley, ha prometido mantener.

La Fiscalía del Distrito del Condado Fort Bend declaró que no planea presentar cargos por la calcomanía, informó KHOU.