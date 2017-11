EEUU: Perdonan a reo encarcelado injustamente casi 4 décadas

Esta fotografía sin fecha proporcionada por el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California muestra a Craig Richard Coley. El gobernador Jerry Brown perdonó a Coley el 22 de noviembre de 2017 y ordenó su liberación inmediata de una prisión estatal en Lancaster. Coley sostuvo su inocencia desde que fue arrestado el mismo día que Rhonda Wicht, de 24 años, y su hijo Donald Wicht, de 4 años, fueron hallados muertos en el apartamento que ella habitaba en Simi Valley el 11 de noviembre de 1978. Valiéndose de técnicas avanzadas que no estaban disponibles en la época del juicio a Coley, los técnicos no hallaron su ADN en una pieza crucial de evidencia utilizada para declararlo culpable. Sin embargo, sí encontraron el ADN de otras personas, cuyos nombres no han sido dados a conocer. Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California vía AP)