Estas son las primeras imágenes de los leones cachorros que nacieron en Iowa

Muestran tres nuevos cachorros de león en Zoo de Iowa Los cachorros, dos hembras y un macho, nacieron el 14 de noviembre y tuvieron su primer examen físico el 20 de noviembre. Formaban parte de una gran camada: cinco cachorros en total. Otros dos no sobrevivieron. Los cachorros todavía no tienen nombres y han estado dedicando tiempo a vincularse con su madre Neema. Los cachorros, dos hembras y un macho, nacieron el 14 de noviembre y tuvieron su primer examen físico el 20 de noviembre. Formaban parte de una gran camada: cinco cachorros en total. Otros dos no sobrevivieron. Los cachorros todavía no tienen nombres y han estado dedicando tiempo a vincularse con su madre Neema. Blank Park Zoo via AP

