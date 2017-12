Trump niega ver de cuatro a ocho horas diarias de TV, como dice NYT

“¡Falso!”: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con fuerza el lunes en Twitter a un artículo del New York Times que describe su vida en la Casa Blanca diciendo, entre otras cosas, que mira televisión cuatro horas diarias, y a veces el doble.

“Otra historia falsa, esta vez en el fallido @nytimes, de que veo 4-8 horas de televisión al día”, tuiteó el mandatario.

“¡Falso!”, señaló, y agregó que “rara vez o nunca” mira las cadenas CNN o MSNBC, a las que catalogó de “fake news”.

El presidente precisó que “nunca” mira el programa “CNN Tonight”, conducido por Don Lemon, recordando que una vez lo llamó el “hombre más tonto de la televisión”.

En el largo artículo del New York Times, que destaca la frustración de Trump en el poder, el diario afirma que “las personas cercanas a él” creen que pasa al menos cuatro horas al día frente a la televisión, y algunas veces el doble.

Una certeza: el magnate suele mirar televisión en la mañana, como lo demuestran sus innumerables tuits en reacción directa a los temas emitidos, especialmente en Fox News.

El presidente de 70 años es muy sensible a este asunto.

“A la gente que no me conoce le gusta decir que miro televisión”, dijo hace unas semanas a bordo del Air Force One durante su viaje a Asia.

“Pero no veo mucha televisión, principalmente por los documentos. Leo mucho documentos”, agregó. “De hecho, leo mucho más”.

Desde su llegada a la presidencia, Trump mantiene una relación conflictiva con parte de la prensa estadounidense, a la que califica de crear “fake news” (noticias falsas) y a la que acusa de intentar denigrar su política y su personalidad.