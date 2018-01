Comisión legislativa emite citación a Steve Bannon

More Videos 0:37 Bombero atrapa a niño que se lanza de un edificio en llamas Pause 0:46 50 personas se tiran al agua después que barco casino se incendiara frente a costas de Florida 13:24 Ministro Néstor Reverol confirma muerte de Óscar Pérez 2:16 Maduro sobre muerte de Óscar Pérez: 'Orden cumplida' 0:27 Video de asalto de fuerzas del régimen de Maduro contra Óscar Pérez 0:10 Óscar Pérez: "Nos vamos a entregar" 0:23 Óscar Pérez muestra brutal ataque de las fuerzas policiales de Maduro 1:16 Marco Rubio condena acciones de gobierno de Maduro 0:27 Madre de policía venezolano asediado responsabiliza a Maduro por vida de su hijo 3:35 Comunicado oficial de gobierno venezolano anuncia desmantelamiento de 'grupo terrorista' Video Link copy Embed Code copy

Steve Bannon arrives to testify on Capitol Hill A former aide to President Donald Trump testified before congressional leaders in a closed session on Tuesday. The House Intelligence Committee questioned Bannon following his spectacular fall from power after accusing the president's son and others of "treasonous" behavior for taking a meeting with Russians during the 2016 campaign. A former aide to President Donald Trump testified before congressional leaders in a closed session on Tuesday. The House Intelligence Committee questioned Bannon following his spectacular fall from power after accusing the president's son and others of "treasonous" behavior for taking a meeting with Russians during the 2016 campaign. AP

