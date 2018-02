‘Somos responsables’: Senador culpa al Congreso por masacre en escuela de Florida

A pesar del tiroteo que estaba ocurriendo en una escuela del condado Broward el miércoles, un legislador fue al Senado estadounidense para culpar al Congreso por lo ocurrido.

“Esto no sucede en ningún otro lugar, aparte de los Estados Unidos de América”, dijo el senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, en un discurso pronunciado el miércoles por la tarde. “Esto solo sucede aquí, no por coincidencia, no por mala suerte, sino como consecuencia de nuestra inacción. Somos responsables por un nivel de atrocidad masiva que ocurre en este país que no tiene comparación con ningún otro lugar”.

Un joven armado abrió fuego en el lugar antes de las 3 de la tarde en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School, en Parkland, Florida, dijo la policía. Mató a 17 personas e hirió al menos a 15 más en la escuela. La policía sacó a los estudiantes de todas las aulas, una por una.

“Como padre, me asusta mucho que esta institución no tome en serio la seguridad de mis hijos, y parece que muchos padres en el sur de la Florida van a preguntar lo mismo más tarde”, dijo Murphy.

Video muestra escenas dentro de la escuela Marjory Stoneman Douglas High School, durante el tiroteo de este miércoles.

Murphy fue con la intención de dar un discurso sobre inmigración, ya que el Senado está discutiendo la legislación sobre el tema esta semana, informó el diario Hartford Courant. Pero antes de abordar el tema, el senador, un crítico enérgico de lo limitado que son las leyes actuales sobre el control de armas en Estados Unidos, tomó un momento para comentar sobre el incidente que estaba ocurriendo en el condado Broward.

“Encienda su televisor ahora mismo, verá escenas de niños corriendo para salvarse”, dijo Murphy en el discurso.

Murphy se convirtió en un líder en el Congreso entre los que piden controles más estrictos de antecedentes para los que solicitan permisos de porte de armas y otras medidas de control de armamento tras un tiroteo escolar en el 2012 en la escuela primaria Sandy Hook Elementary School, en su estado natal de Connecticut, que dejó 26 muertos, incluidos 20 niños pequeños.

Un video obtenido por el Miami Herald parece mostrar manchas de sangre en el piso y parte del cuerpo de una víctima al interior de un aula en la escuela Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, en el condado Broward.

Desde entonces, poco se ha hecho a nivel federal para ajustar las leyes que regulan el uso de las armas.

Han ocurrido 18 tiroteos escolares hasta la fecha este año en Estados Unidos, según Everytown for Gun Safety, un grupo que apoya medidas más estrictas para regular el uso de las armas. Y desde el 2013, el país ha presenciado alrededor de 300 tiroteos en las escuelas, lo que equivale a aproximadamente uno por semana.