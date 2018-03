‘Fue un momento de ira’, dice pelotero venezolano tras polémico video donde golpea a su novia

El pelotero venezolano Danry Vásquez se refirió a la polémica generada después que se hiciera público el video de la impresionante golpiza que le propinó a su entonces pareja sentimental el 2 de agosto del 2016, en Texas.

Aunque el beisbolista fue acusado de golpear a su novia, Vásquez se declaró culpable, cumplió con las condiciones de su acuerdo y un juez de distrito desestimó su caso el 7 de marzo pasado.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

En una rueda de prensa concedida este jueves desde Caracas, Vásquez dijo que asume “total responsabilidad” por sus actos, pero que lamenta que el video se haya publicado en un momento de su carrera deportiva en el que estaba a punto de cerrar un contrato en Estados Unidos.

“Fue un acto que asumo, un momento de ira, de inmadurez, ni yo me reconocía y me siento arrepentido. Aprendí la lección”, aseguró Vásquez, al tiempo que dijo que esa fue la primera y única vez que golpeaba a su entonces novia Fabiana Pérez: “No había pasado antes”.

Sin embargo, la mujer no confirmó ni negó la versión del pelotero venezolano al ser preguntado si esa era la primera vez que el hombre la golpeaba: “Bueno... o sea.. físicamente... o sea, son cosas que pasan... uno confunde... son cosas que no las ves en el momento, con el tiempo te das cuenta, abundas de temor y piensas que esa es la única persona que vas a encontrar para tu vida”.

SHARE COPY LINK More Videos 77 Pelotero venezolano agrede violentamente a su novia en Texas Pause 36 Video muestra dramático choque de helicópteros en California 53 El gobernador Rick Scott firma ley de seguridad en escuelas, control de armas 37 Madre confronta a ladrón que intentó robar camioneta con su bebé dentro 52 Estrellaron su camioneta contra una tienda para robarse un ATM 10 Se atropella con su propio auto cuando intentaba huir de las autoridades 15 Video muestra al hombre que se robó uno de los trofeos Óscar 74 Policías resucitan a un cachorro que se estaba asfixiando 29 Padre obliga a su hijo a correr bajo la lluvia, como castigo 70 Video muestra brutal golpiza a un hombre con una niña de 4 años en brazos Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

La fiscalía de Corpus Christi, en Texas, dio a conocer el video de una cámara de vigilancia que muestra el momento en que el pelotero venezolano Danry Vásquez agrede a su novia en las escaleras del Whataburger Field, el estadio del equipo de ligas menores Corpus Christi Hooks, filial en AA de los Astros de Houston. La agresión ocurrió el 2 de agosto del 2016. Corpus Christi State Attorney's Office

Pérez dijo que hace un año que no habla con Vásquez y que al ver el video se cuestiona varias cosas. “¿Cómo pude haber pasado todo esto? ¿Por qué no hice nada, por qué no reaccioné? ¿Cómo es que la persona que supuestamente te ama y a la que le has entregado todo te pueda hacer un daño como este?”, dijo la mujer en una entrevista al programa Despierta América, de Univisión.

Tras la agresión, el equipo de Corpus Christi, Texas, cortó su relación con el jugador. Hasta el momento no tiene contrato con ningún equipo.

“Ahorita me estaba levantando, tratando de enmendar todo lo que hice, sobrellevarlo y asumirlo con responsabilidad, no creo que haya sido el mejor momento para tratar de llevarme abajo. No se dieron cuenta que estaban perjudicando no tanto a mí, sino a mi familia, a mis padres”, afirmó.

Según dijo el propio Vásquez, en el 2017 perdió un contrato en Estados Unidos y le negaron “muchas visas”.

“Perdí un contrato ahorita para volver al béisbol. No sé qué va a hacer conmigo la MLB. Me habían dicho que apenas terminara mi caso ellos iban a tomar una decisión”, afirmó.