California: Policías gritaron “pistola” antes de disparar

En esta foto del 20 de marzo de 2018, Lashunda Britt, prima de Stephan Clark, está cerca del lugar donde Clark fue abatido por la policía. Familiares, activistas y las autoridades se preguntan por qué la policía baleó 20 veces a un hombre negro desarmado y lo mataron cuando solo tenía en la mano un teléfono celular y se encontraba en el jardín de sus abuelos. The Sacramento Bee via AP Renee C. Byer