Había jugado el Mega Millions una vez en su vida. En la segunda se ganó $533 millones

Dos semanas después de que se divulgara que una sola persona en Nueva Jersey ganó $533 millones con el premio de Mega Millions, por fin se conoció este viernes la identidad del nuevo multimillonario.

Se trata de Richard Wahl, un hombre de 47 que trabaja en una empresa de servicios alimenticios y que se había mudado de Michigan a Nueva Jersey en julio del año pasado.

El afortunado llegó este viernes a las instalaciones de la Lotería de Nueva Jersey para recibir el premio y describió como “asombrosa” su historia tras haber ganado el cuarto mayor premio de la historia de Mega Millions.

“Yo no juego el Mega Millions. Dos veces lo he hecho. Un compañero del trabajo me comentó esa semana ‘Hey, si ganamos la lotería podemos jubilarnos’. Así que ese lunes compré un boleto y no gané, pero el jueves compré otro”, contó durante una rueda de prensa.

Walh solo tenía $22 en su billetera y decidió comprar un par de boletos y una gaseosa.

“El viernes le dije a mi esposa: ‘Si gano, nos vamos de vacaciones y nos jubilamos’. Primero pensé que había ganado $4, luego $1 millón... luego busqué a mi esposa y le dije: ‘Baby, nos vamos de vacaciones. Ganamos’”, contó con la voz entrecortada.

Walh recordó que su esposa le respondió “¿De qué hablas? No seas idiota”.

Esa noche lloraron de la felicidad, cancelaron los planes que tenían para ese fin de semana y guardaron el boleto en un lugar a prueba de fuego.

“Creemos que Dios tiene un plan para nosotros (...) de hacer muchas cosas buenas para otros, mi familia, amigos, personas necesitadas”, dijo.

Uno de sus sueños es reconstruir un Covertte de 1963 y planea retirarse cuando la empresa para la que trabaje consiga su reemplazo.

Walh decidió cobrar el premio en efectivo, es decir $220.7 millones después las deducciones de impuestos.

El propietario de la gasolinera Lukoil, en la ciudad de Riverdale, recibió $30,000 por haber vendido el único boleto ganador.