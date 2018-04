Esta foto confirma lo que ya sospechaban los sobrecargos: nadie presta atención a las instrucciones

Mario Nuñez lo llamó un "momento de enorme sorpresa que me dejó estupefacto" cuando la fotografía dentro de la cabina del vuelo 1380 de la aerolínea Southwest Airlines apareció en su televisor.

En titulares de todo el país se habló de la historia del aterrador aterrizaje de emergencia que se vivió en el avión después que un motor explotó 20 minutos luego del despegue en un viaje de New York a Dallas.

Con suma rapidez la cabina de despresurizó y murió una mujer que casi sale despedida por una ventanilla. La piloto demostró tener nervios de acero, y se las arregló para aterrizar a salvo la nave con 143 pasajeros a bordo.

Sin embargo, para Nuñez, residente de Tampa y con 30 años de experiencia como sobrecargo de American Airlines, lo que de inmediato notó es que los pasajeros que aparecen en la foto tenían puestas las máscaras de oxígeno de forma incorrecta. "Hay que colocarla firmemente sobre la boca y la nariz.





Esto es algo que he explicado más de 10,000 veces", dijo Nuñez, siguiendo las instrucciones de poner la máscara de oxígeno sobre la boca y la nariz y poner la correa detrás de la cabeza. "Me retiré en el 2013, pero al ver las imágenes, enseguida me remonté a los años en que trabajé como aeromozo.

Es una ilustración perfecta de porqué la gente tiene que prestar atención a lo que se le dice". "También podrían ponerse las máscaras por encima de la cabeza ", dijo Sara Nelson, que lleva 22 años trabajando como sobrecargo en United Airlines for 22 y en la actualidad es presidenta de la Asociación de Sobrecargos, un sindicato que representa a más de 50,000 personas.

Los sobrecargos saben que el público por lo general no atiende cuando se le explica cómo ponerse el cinturón de seguridad, y cómo usar las máscaras de oxígeno y el asiento de flotación. Sandy Stein, de West Hills, California, que se retiró después de una carrera de 30 años en Delta, describió la forma en que los pasajeros utilizan la máscara en la foto como "horrible".





Stein recordó cómo comprobaba si los pasajeros estaban prestando atención con la ayuda de un pollo de goma. "Dejaba el pollo en el área donde se guardan las máscaras de oxígeno y me lo ponía en la nariz y la boca en espera de alguna risa", dijo Stein. "No pasaba nada. Yo no me movía. Hasta que por fin uno de los pasajeros que estaba sentado cerca de donde yo estaba, miraba y se reía".

El asunto de llamar la atención de los pasajeros se ha vuelto cada vez más difícil, dijo Nelson. A medida que los asientos se han acercado más uno al otro, y las cabinas se congestionan más, los pasajeros se distraen más y se tratan de calmar antes del despegue, dijo Stein.

Tanto Nuñez como Nelson están de acuerdo con Stein. El hecho de dar las instrucciones en video en vez de hacerlo en persona, ha hecho que el público se sienta todavía menos inclinado a escuchar. "Las instrucciones corren a cargo de departamentos de mercadeo en lugar de personas que conocen los protocolos de seguridad", dijo Nelson.

Sin embargo, hay muchas razones para que los pasajeros se familiaricen con las instrucciones, sobre todo si tienen que ver con los cinturones de seguridad y máscaras de oxígeno, Nuñez y Nelson dijeron. Si la cabina se despresuriza y la persona no tiene suficiente oxígeno, puede padecer de hipoxia, que provoca mareos, confusión y desmayo, lo que a su vez podría conducir a perder más instrucciones cruciales que le podrían salvar la vida en caso de una emergencia, dijo Nelson.

"La persona tiene apenas 10 segundos de oxígeno sin la máscara ante de que esto pase", dijo Nuñez. Sin que importe si las luces para ponerse el cinturón de seguridad estén o no activadas, dijo Nuñez, si una persona está sentada, debe ponérselo, ya que un avión puede tener que enfrentarse con una turbulencia de repente, sin ningún aviso. "En momentos así es que la cabeza choca contra el techo", dijo. "Yo he visto un carrito de bebidas que pesa 300 libras alzarse dos pies sobre el suelo conmigo encima".