Último adiós a Barbara Bush, ‘una vida dedicada a los demás’

Estados Unidos dio el sábado su último adiós a la ex primera dama, Barbara Bush, fallecida el 17 de abril a los 92 años, en un solemne funeral realizado en Houston, Texas, en el que familiares, amigos y representantes de la política estadounidense recordaron “una vida dedicada a los demás”.

En la Iglesia Episcopal de St. Martin, lugar al que ella y el ex presidente George H.W. Bush (1989-1993) acudían con regularidad, estuvieron junto a la familia Bush la primera dama Melania Trump, el ex presidente Barack Obama (2009-2017) y su esposa, Michelle, y el ex presidente Bill Clinton (1993-2001) y su esposa, Hillary Clinton, entre otras personalidades.

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinó estar presente en el acto para evitar “interrupciones” y “respetar a su familia y amigos en un momento de intimidad”, según explicó en un comunicado la Casa Blanca.

“[Voy] En camino a la Casa Blanca del sur -su residencia Mar-a-Lago en Florida- para ver el servicio fúnebre de Barbara Bush. La Primera Dama Melania ha llegado a Houston para presentar nuestros respetos. Será un hermoso día”, publicó horas antes Trump en su cuenta de Twitter.

Suscríbase

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

Uno de los hijos de Barbara, el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, agradeció en nombre de la familia el apoyo y “las miles de condolencias recibidas” desde todos los sectores de la sociedad.

El ex presidente George H.W. Bush sale en una silla de ruedas de los servicios funerales el sábado en una iglesia episcopal de Houston, Texas. Scott Olson Getty Images

“Nuestra madre fue la profesora más importante de nuestra vida, siempre nos decía con su carácter amable pero firme: siéntense, hagan sus deberes, no se quejen, sean honestos, no engañen y amen a Dios con toda su alma”, dijo.

El segundo hijo de la ex primera dama recordó que su madre llenó sus vidas “con felicidad y enseñanzas”, tal y como hacía con el resto de personas porque “fue bella hasta el último día de su vida”.

“Nos volveremos a ver”, dice Jeb Bush emocionado

Emocionado, Jeb Bush acabó su discurso con una frase llena de sentimientos, en la que también quiso acordarse de su hermana fallecida en 1953, con solo tres años de edad, enferma de leucemia.

“Mamá nos volveremos a ver, con Robin y con todos los hijos de Dios. Te quiero”, concluyó con voz entrecortada.

Jenna Bush Hager, una de las nietas de la ex primera dama e hija del ex presidente George W. Bush fue una de las más emocionadas, y no cesó de llorar junto a sus primas durante su lectura.

Al margen de las lecturas de sus nietas, uno de los momentos más destacados fue el discurso del historiador presidencial Jon Meacham, quien descargó un poco la tensión del momento relatando divertidas anécdotas que le sucedieron en conversaciones con la ex primera dama.

El féretro de la ex primera dama de EEUU Barbara Bush sale de Iglesia Episcopal de St. Martin el sábado 21 de abril del 2018. Scott Olson Getty Images

Meacham ensalzó también la historia de amor entre Barbara y George H.W. Bush, quienes estuvieron juntos durante más de 70 años.

“Barbara era una persona que nunca se quejaba, a pesar de la difícil época que le tocó vivir, con un marido combatiente en la Segunda Guerra Mundial, ella transmitía siempre amor y fortaleza”, dijo Meacham.

El funeral concluyó con una homilía del reverendo Russell Levenson, a la que prosiguió una versión del Himno de la Alegría para despedir al féretro de la ex primera dama, que abandonó el templo escoltado por su familia con el patriarca George H.W. Bush al frente, ayudado por su primogénito, el también ex presidente George W. Bush (2001-2009), ya que se encuentra en silla de ruedas a sus 93 años.

La comitiva se trasladó hasta la Biblioteca Bush en College Station, Texas, a 160 kilómetros de Houston, donde descansarán los restos de Barbara Bush.

En estos últimos días, miles de personas mostraron su respeto a la ex primera dama por una vida de “gracia, compasión y amabilidad” que inspiró a gran parte de la sociedad.