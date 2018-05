Se negaron a pagarle a la niñera. Ella se negó a devolverles a su bebé

"No sé ni como describirlo... pero tenemos una posible situación de rescate". Con esta frase y el tono de la voz alterado, un padre de Oklahoma alertó a la Policía del condado Logan de que su niñera se negaba entregarle a su hija de siete meses por no aumentarle el salario.

"Nuestra niñera tiene a nuestra bebé y nos está amenazando con no entregárnosla hasta que no le paguemos su cheque. No sé qué hacer. Está colérica", agregó en la comunicación con el 911 del 10 de mayo pasado revelada por ABC25.

La Policía recibió luego una llamada de la niñera en la que dijo: "Estoy renunciando a mi trabajo y no me están pagando, pero necesito que me paguen para poderme ir. Necesito mi cheque completo".

Cuando la Policía del condado Logan se puso al frente de la situación, la familia le informó que la bebé ya estaba con ellos "sana y salva", según el reporte policial. Se desconoce si los padres aceptaron a pagarle el "aumento" a la niñera, a cambio de que les entregara a su hija o si lo hizo voluntariamente.

Aunque la policía planteó la posibilidad de acusar a la niñera de secuestro, la familia no presentó ningún cargo.

La madre de la bebé publicó un mensaje en un grupo privado de Facebook en el que alertó a otros papás sobre el riesgo de que una situación así pudiese pasarles en el futuro.

"Esto ha sido una completa pesadilla para nosotros (...) Nunca le dijimos que no le íbamos a pagar por el tiempo trabajado. Tenemos registros bancarios de todos los pagos semanales [cada viernes] desde que trabajó con nosotros", escribió.

La madre lamentó que la niñera no midiera el nivel de la amenaza, por la que pudo haber sido acusada de secuestro.

Ni la Policía ni ABC25revelaron las identidades de los padres de la bebé ni de la niñera.