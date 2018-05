Padre se fue a un viaje de negocios y olvidó a su bebé en el auto. La encontraron muerta

tt Barker madrugó el miércoles a dejar a sus dos hijos en un jardín infantil de Nashville, Tennessee, antes de salir a un viaje de negocios. Dejó a su hijo de 5 años, regresó a casa y luego tomó un transporte hasta el aeropuerto, sin percatarse de que había dejado a su bebé de 1 año en el asiento trasero del carro.

Cuando su esposa Jenny Barker fue en la tarde a recoger a la pequeña al jardín, se sorprendió con la noticia de que esa mañana nadie había llevado a la niña. La mujer se imaginó lo peor: llamó de inmediato al 911 y manejó hasta su casa.

En el auto de su esposo encontró a su bebé adoptiva Katera y logró sacarla y brindarle primeros auxilios antes de que llegaran los paramédicos.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.