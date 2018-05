Se hace viral video de policías que propinan brutal paliza a mujer en bikini delante de su bebé

Lo que comenzó como un agradable día para disfrutar de la playa y el sol durante el feriado de Memorial Day, ha terminado en una investigación policial en Nueva Jersey tras la salvaje golpiza propinada por dos agentes a una joven bañista acusada de resistirse al arresto, entre otros cargos.

El encontronazo quedó captado en cámara y el video se ha hecho viral, luego de que los cibernautas repudiaran la violenta reacción de la policía que, según se puede ver en la grabación, golpea repetidamente la cabeza de la joven, identificada como Emily Weinman, y la somete presionando su rostro sobre la arena.

Todo esto frente a la bebé de Weinman, de 18 meses de edad.

"Para de resistir", le ordenan a la joven, mientras su bebé llora y ella grita: "¡No tienes el derecho a golpearme y ahorcarme de esta manera!". "No hice nada malo", prosigue.

El video no revela exactamente que suscitó el altercado. En una publicación de Facebook, la bañista de 20 años dijo que los agentes se le acercaron, a ella y a su amiga, a preguntarle la edad. Admitió que tenía una cerveza pero que no había bebido. Cuando los agentes le realizaron una prueba de alcoholemia, resultó negativo, argumentó, según recoge el diario The Philadephia Inquirer.

Al ver que no se iban —relató la agredida— les preguntó si no tenían algo mejor que hacer como policías tomando en cuenta las cosas "mucho más serias" que suceden. Y eso habría desatado el enojo de los agentes. Fue entonces que le dijeron, según ella: "Te iba a dejar ir, pero ahora te multaré". Le preguntaron su nombre y rehusó responder. El altercado se acaloró después de que ella tropezó y cayó, y fue entonces que los policías la atacaron, escribió la joven, citada por el periódico.

"El policía me tiró al suelo y me golpeó en la cabeza", escribió "En ese momento me desmayé y luché de cualquier forma posible para intentar levantarme y alejarlo de mí".

Oriunda de Filadelfia, Weinman fue arrestada e imputada por asalto agravado a un agente de policía, asalto agravado por escupir fluidos corporales a un agente de policía, conducta desordenada, resistencia al arresto, obstrucción y por poseer alcohol siendo menor de edad, informó el cuerpo policial el domingo en su página de Facebook.

En la publicación hay comentarios de gente indignada criticando como impropia la conducta de la policía y debatiendo si la joven debió ser golpeada o no. "Sujetarla en el suelo era suficiente, no tenía que volverse tan abusivo", comentó la usuaria Regina Golaszewski.

Otros defendieron la actuación policial. "El departamento hizo su trabajo. Ella es solo otra mocosa mimada que viene aquí a destruir la propiedad", opinó Maureen Collins Jones.

Tras la indignación causada por el video, el jefe de la Policía de Wildwood, Robert Regalbuto, declaró que si bien este le pareció "alarmante", no quería apresurarse a emitir un juicio hasta que la investigación esté completa.

La unidad de investigación de asuntos internos de este cuerpo policial inició una investigación sobre el incidente mientras que los oficiales involucrados fueron reasignados a tareas administrativas, informaron las autoridades.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Ernie Troiano Jr. calificó el episodio, en declaraciones a The Inquirer, como una "vergüenza", al destacar que la policía pronto divulgará imágenes tomadas con las cámaras de video de sus uniformes que muestran a Weinman insultando a los agentes y escupiéndoles.