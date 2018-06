Conductor de Uber mata a tiros a su pasajero

Un conductor de Uber fue arrestado por la policía de Denver, en Estados Unidos, acusado de disparar y matar a su pasajero.

Según la policía, el altercado ocurrió el viernes poco antes de las 3 de la mañana en una carretera en la ciudad de Colorado. El pasajero, Hyun Kim, de 45 años, recibió múltiples disparos del conductor Michael Hancock, de 29.

Hancock dijo a los primeros testigos en el lugar que el cliente lo había agredido, según un informe de la policía de Denver, y que luego le disparó.

El acusado, que permaneció en el lugar hasta que llegaron las autoridades, tenía una pistola semiautomática y fue arrestado. En la escena se encontraron diez cartuchos, informó la policía.

