Investigan a agente del FBI cuya arma se disparó mientras bailaba en Denver

El Departamento de Policía de Denver (DPD) confirmó el lunes que está investigando el “aparente disparo accidental” de un agente del FBI mientras estaba fuera de servicio y bailando, el sábado en la madrugada en un club nocturno de Denver, Colorado, con el saldo de una persona herida.

La policía se encuentra entrevistando a testigos y realiza análisis toxicológicos, y pide que testigos del hecho aún no entrevistados se presenten a declarar o envíen sus imágenes para determinar los pormenores del accidente.

I don't think this went as planned... Off-duty FBI agent accidentally shoots man while dancing https://t.co/XsosAk0PAb pic.twitter.com/q9lg18x82j

