Permitía que abusaran sexualmente de sus hijas por droga y dinero. Ahora pasará un largo tiempo en la cárcel

Morgan Summerlin pasará 20 años tras las rejas y dos más en libertad condicional por permitir que abusaran sexualmente de sus hijas de 5 y 6 años a cambio de drogas y dinero, sentenció el lunes un juez de Georgia.

El abogado defensor de la mujer de 25 años argumentó que esta fue abusada sexualmente cuando era niña, pero el juez calificó de “inexcusable” lo sucedido con sus hijas, informó CBS News.

Summerlin se declaró culpable a principios del mes pasado de crueldad en primer grado contra niños, traficar a una persona para la esclavitud sexual y seducir a un menor con fines indecentes.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.