Jugaron la lotería para cambiar un billete. Se ganaron $5 millones

Una pareja de Nueva York se convirtió en millonaria por la necesidad de cambiar un billete de alta denominación.

William Williams, de 24 años, y Michelle Concepción, de 25, compraron un boleto de lotería de $20 en una licorera del Bronx para cambiar un billete de $100.

"Necesitaba cambiar el billete para comprar un perfume. Escogí la lotería "5 Million Fortune" porque me había ganado $700 en el pasado", dijo Williams en una declaración a NY Lottery.

Fue Williams quien raspó el boleto y se enteró que se habían ganado $5 millones. “Salí corriendo y se lo conté a Michelle de inmediato”, recordó Williams.

