Mike Pompeo, el hombre de confianza de Trump ante la cumbre con Kim Jong Un

Dos expresiones en el rostro de Mike Pompeo muestran la importancia que alcanzó en las negociaciones con Corea del Norte y en el gobierno de Donald Trump, donde el nuevo secretario de Estado se impuso rápidamente como una de las principales voces.

El 24 de mayo, leyó con el rostro compungido ante un comité del Congreso la carta que Trump acababa de enviar al dirigente norcoreano Kim Jong Un para anular la cumbre para la que el jefe de la diplomacia estadounidense trabajaba con prioridad desde hacía semanas.

