Repugnante video viral: Ratones corretean sobre panes de hamburguesa en Burger King

A la comida rápida algunos le dicen comida chatarra. Pero de la chatarra a lo insalubre hay un gran trecho.

Ese trecho, sin embargo, se acortó en una sucursal de la cadena Burger King en el Estado de Delaware, donde una consumidora hizo un repugnante hallazgo dentro de la comida y lo compartió en un video que rápidamente se hizo viral.

Fue la pesadilla de todo comensal: ¡Roedores a la vista!

