Indignación por video de brutal golpiza policial a hombre desarmado que no ofreció resistencia

La cultura de la violencia policial contra hombres afroamericanos vuelve al candelero con un perturbador video que se ha hecho viral en las redes.

En las imágenes de vigilancia, distribuidas por el Departamento de Policía de Mesa, un suburbio de Phoenix, Arizona, se observa a algunos de sus agentes propinar una brutal golpiza a un hombre que no tiene armas ni hace resistencia.

Un oficial golpea a puño limpio una y otra vez, en el rostro y en el vientre, a Robert Johnson, hasta doblegarlo y lanzarlo al suelo. Acto seguido, otro agente empuja con fuerza su cabeza contra la puerta del ascensor, incluso después de haber sido esposado y atados sus pies.

