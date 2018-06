Contrajo el VIH para infectar a sus amantes, pero ahora le tocará protegerse por 50 años

La intrincada madeja de los crímenes confesos de Stephen Koch se fue desenredando poco a poco. Y los cargos se fueron apilando como las piezas de un collar.

En un principio, la Policía de Arkansas lo detuvo por posesión de metanfetamina con el propósito de distribuirla. Pero a los detectives algo les olía mal, y al indagar un poco más, desenfundaron más delitos.

Mientras pisaban las huellas de un pasado turbulento, un informante anónimo les advirtió que Koch, de 25 años y natural de Arkansas, también veía y distribuía pornografía infantil, informaron las autoridades.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.