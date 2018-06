Los líderes del G7 deciden ignorar los exabruptos de Trump en Twitter

Los líderes occidentales han decidido ignorar la exaltada reacción en Twitter del presidente estadounidense, Donald Trump, que retiró su apoyo al comunicado de la Cumbre del G7 horas después del fin de la reunión, una actitud que podría repetirse en el futuro.

Un portavoz del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró que el gobierno canadiense está concentrado “en todo lo que hemos conseguido aquí en la cumbre. El primer ministro no dijo nada que no haya dicho antes, tanto en público como en conversaciones privadas con el presidente”.

La declaración de la Oficina del Primer Ministro canadiense evita responder directamente a los furiosos tuits que Trump envió desde su avión Air Force One, de camino a Singapur para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un, horas después de que concluyese la Cumbre del G7 en La Malbaie (Canadá).

En dos tuits, Trump acusó a Trudeau de pronunciar falsedades durante la conferencia de prensa final de la reunión, insultó al primer ministro canadiense, acusándolo de “sumiso”, “deshonesto” y “débil” en la cumbre, y le amenazó con imponer aranceles a las exportaciones canadienses de automóviles.

