Kim Jong-un se compromete a desnuclearizarse y Trump le ofrece garantías de seguridad

Corea del Norte se ha comprometido a desnuclearizarse mientras que EEUU ha ofrecido al régimen de Pyongyang “garantías de seguridad”, según recoge el acuerdo firmado hoy en Singapur por los líderes de los dos países.

El documento sellado hoy tras una histórica cumbre de más de cuatro horas entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, señala que los dos países se comprometen a cooperar para desarrollar nuevas relaciones y para “la promoción de la paz, la prosperidad y la seguridad”.

