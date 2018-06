Un amigo cuidaría de su bebé esa noche. Un pastor alemán mató a la pequeña a mordiscos

Una madre de Georgia llora la muerte de su bebé de solo 5 meses. En la noche del martes, la mujer dejó a su hija por unas horas en casa de un amigo para que la cuidara toda la noche.





Pero cuando regresó al siguiente día encontró una horrible tragedia: su amigo se había quedado dormido y el pastor alemán del hombre mató a mordidas a la pequeña en su casa, en la ciudad de Forest Park, reportó el noticiero local WXIA.

Según la Policía del condado Clayton County, el amigo de la madre puso a dormir a la niña en una cama de la habitación, mientras él se quedó dormido en otro lugar de la casa.

Al amanecer del miércoles, alguien llamó desesperadamente al 911 para reportar que el perro había matado a la bebé.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.