'Creo que mi esposa acaba de morir', dijo al 911 días después de golpearla salvajemente

Stuart Sullivan llamó al 911 poco después de la medianoche del miércoles, cuando su esposa murió debido a las lesiones que él le causó días antes, dijeron las autoridades de Washington.

“Le pegué con mucha furia hace dos días, y creo que acaba de morir”, le dijo Sullivan, de 56 años, al operador del 911, reportó la estación KOMO. Sullivan le dijo al operador que la golpeó “con todo, supongo”, informó la estación noticiosa.

“Ella recibió una paliza mal”, dijo Sullivan en la llamada, reportó KOIN.

La policía encontró a Donna Sullivan muerta en la casa de Collins Lake a la que recientemente se había mudado con Stuart, reportó KATU. Los patrulleros que acudieron a la casa trataron de salvarle la vida, pero poco después, cuando los rescatistas llegaron, la declararon muerta.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.