Dónde encontrar los mejores helados en Miami

Josie Gulliksen

miami.com

La humedad sofocante hace parte del día a día durante el verano en Miami. Y en primavera y principios de otoño también. De hecho, es una realidad a lo largo de todo el año, así que quizás por eso, los helados son tan populares y hay diversas opciones dónde disfrutarlos.

The Frieze Ice Cream Factory

The Frieze Ice Cream Factory

No es de extrañar toparse con artistas o personalidades mientras camina por vía de Lincoln Road en Miami Beach. Beyoncé y Jay-Z, entre otros, se han dado un paseo por estas calles.

Además de observar artistas, podrá saborear el helado y sorbete de primera clase que ofrece The Frieze Ice Cream Factory. Pruebe el helado de sabor a champaña o tal vez el vino tinto uno. O si lo prefiere, combine los sabores de mango y frambuesa para refrescar recorrido.

305-538-0207

facebook.com/pg/thefrieze

Smooshies Candy & Toy Store

Smooshies Candy & Toy Store

Smooshies en Key Biscayne es donde puedes encontrar helado de nitrógeno hecho en una variedad de sabores exóticos. Es como si supieran que los miamenses se volverían locos por el coco, el mango y la guayaba. Por supuesto que también tienen dulce de leche y Nutella, pero ¿imaginas una mezcla de maní y plátano?.

305-717-6400

www.smooshies.com

Walls Old Fashioned Ice Cream

Wall's Old Fashioned Ice Cream

Este lugar es el paraíso de los helados artesanales. Hay por lo menos 25 sabores incluyendo los familiares como la cereza negra, la crema de n de las galletas y el pistacho, así como los estacionales como el huevo nog y la calabaza. Y no te olvides de probar su fudge casero en nueve sabores diferentes.

305-740-9830

www.wallsicecreamfl.com

Azucar

Azucar

En el corazón de Little Havana hay una pequeña heladería cuyo nombre traducido significa azúcar. En Azucar hay algunas sillas selectas que no necesitarás porque no estarás allí el tiempo suficiente para usarlas. Con sabores como ‘abuela María’ elaborados con las clásicas galletas cubanas (y uno de sus sabores exclusivos), ‘café con leche’, con café cubano y oreos y el siempre popular dulce de leche, lo devorará demasiado rápido. A ellos les encanta jugar con los sabores de la Isla e incluso vender camisetas con estampados cubanos.

305-381-0369

www.azucaricecream.com

Whip ‘n Dip Ice Cream Shoppe



Se trata de una heladería artesanal situada en el corazón del sur de Miami, que ha estado abierta al público desde 1985 y sus sabores más populares son todavía hasta el día de hoy el Blitz Bulldog (sabor de algodón de azúcar) y las galletas tradicionales de crema. El fudge caliente de la casa también es un deber probarlo si algún día visita esta heladeria.

305-665-2565

www.whipndipicecream.com

Lulu's Nitrogen Ice Cream

Luisa Santos, fundadora de Lulu's Ice Cream.

Si entras a esta heladería no vas a encontrar ningún helado listo para que te lo sirvan.

Una vez pides tu orden, ellos, tienen sus propias mezclas y en vez de usar una heladera o un freezer utilizan nitrógeno líquido para prepararte el helado, mientras tu observa el proceso.

Dale una prueba al de Nutella o miel de lavanda, cuando esté en temporada, seguro será el helado más cremoso que jamás hayas probado ya que al hacer uso del nitrógeno significa menos cristales de hielo y más sabor y textura cremosa.

786-717-7323

www.lulus-icecream.com

Serendipity Creamery

Jessica Weiss de Serendipity Ice Cream.

Te puedes sentir un poco mejor iendo a una heladería en donde también podrás conseguir yogur helado, y que además es kosher.Ubicado en Surfside desde 2008, se une a las muchas cervecerías y restaurantes en Wynwood. Pruebe los dos sabores que rinden homenaje a los establecimientos de Wynwood, el helado con sabor a café hecho con el café Panther y el combo de cerveza de chocolate con La Nada stout de J Wakefield. Hay un montón de opciones vegetarianas también.

305-527-7162

serendipitycreamery.com