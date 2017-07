Comprar un inmueble en Miami con visa de turista, ¿un buen negocio?

No, la compra de un inmueble, aunque sea muy caro, no está contemplado en la actualidad como uno de los caminos para obtener la residencia permanente (también conocida como greencard o tarjeta verde) debido a quees una inversión pasiva que no genera desarrollo o empleos. Sin embargo, es posible obtener la green card con una inversión a través del programa EB-5.

