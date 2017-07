¿Planea abrir un negocio pequeño en la Florida? No cometa estos 5 errores

No pase por alto un plan formal de negocios. Toda compañía, ya sea grande o pequeña, tiene que tener un plan. No tiene que ser un plan largo ni complicado. Procure que sea sencillo, pero asegúrese de ponerlo por escrito. Crear un plan de negocios establecer los cimientos y los planes a seguir para las acciones y decisiones que usted necesita llevar a cabo para conseguir el éxito. Además, esto les sirve de barómetro para revisar su progreso y hacer ajustes a medida que sea necesario. Recuerdo que, en la mayoría de los casos, las personas no planean el fracaso, sino que fracasan en planear.

Los trimestres que han transcurrido desde entonces no han sido mucho más prometedores. Como asesor financiero, yo he trabajado muy de cerca con numerosos propietarios de negocios en el área de Miami-Fort Lauderdale. Muchos de estos negocios han florecido, pero también he observado los errores comunes que ellos enfrentan a lo largo del camino. Si usted está dispuesto a crear su propia empresa, estos son algunos de los errores que deberá evitar.

Unlimited Digital Access for just $1.99.

Sign up now for full access to our website, the digital newspaper, apps and more!.