3 maneras de comprar una casa aún cuando no cumple con los requisitos de ingresos

Siempre existe la opción de conseguir un coprestatario. Los ingresos adicionales le permiten a usted calificar por una hipoteca más alta. Los coprestatarios pueden ser ocupantes o no ocupantes. Un coprestatario ocupante vive en la casa con usted. Un coprestatario no ocupante viene siendo como un cofirmante. Esta persona no vive en la casa con usted, pero es responsable de los pagos.

