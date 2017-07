Expertos culinarios de Miami aconsejan dónde ir durante Miami Spice

Es difícil decidir dónde ir a comer en el panorama gastronómico de Miami al enfrentarse a los 236 restaurantes que ofrecen brunch, almuerzo y cena como parte de la promoción del festival anual conocido como Miami Spice

De modo que le hemos pedido la opinión a algunos expertos para ayudarlo a que se decida.

Le preguntamos a tres de los mejores conocedores de Miami que nos hablen de los menús que aparecen en el portal iLoveMiamiSpice.com

y nos digan dónde piensan comer y qué platos pedirán durante el evento, que durará desde el 1ro. de agosto hasta el 30 de septiembre. No queríamos que nos aconsejara ningún visitante, sino los propios miamenses —nacidos aquí o hijos adoptivos que han disfrutado de las comidas del área durante años— que planean gastar el dinero en restaurantes que les vuelven la boca agua.

Sus gustos muestran la amplia cobertura que tiene hoy día Miami, desde platillos peruanos hasta la innovadora cocina tailandesa; desde el estilo de Nashville hasta la gastronomía molecular. Tomen nota.

Eileen Andrade, chef/propietaria de Finka Table & Tap

Kendall tuvo la fortuna de que Andrade aprovechara la fama de sus abuelos en el restaurante Islas Canarias para crear Finka, un restaurante como pocos, donde fusiona comida cubana, peruana y asiática. Con Finka, Andrade le ha dado a Miami un motivo para hacer reservaciones y aventurarse un poco al oeste.

La Mar

500 Brickell Key Dr, Miami; 305-913-8358

“La Mar es uno de mis restaurantes favoritos. El chef Diego Oka sabe realmente cómo sacar lo mejor de los auténticos sabores peruanos en sus platos”.

Lo que voy a ordenar: Paiche Charapa, Picante de Mariscos y La Piña como postre.

Naiyara

1854 Bay Rd, Miami Beach; 786-275-6005

“Naiyara es uno de esos sitios donde uno puede cerrar los ojos y apuntar a cualquier plato del menú, sabiendo que no saldrá decepcionado. Todo lo que he comido allí me ha gustado y he recorrido el menú muchísimas veces”.

Lo que voy a ordenar:

Bolas de masa hervida al estilo tailandés, camarones en salsa de curry verde y pots de crème chocolate como postre.

Andrew González, fundador de Night Owl Cookies

La revista Forbes incluyó a González como una de las 30 Personas Menores de 30 años en su exclusiva lista de expertos culinarios después que innovó una compañía de entregas a domicilio de galleticas frescas en Westchester. González adora a sus golosinas, pero también es un fanático de la buena mesa, y a menudo viaja a distintos festivales de cocina, como el Wine & Food Festival de Nueva York para degustar la nouvelle cuisine.

Chef Adrianne’s Vineyard Restaurant and Wine Bar

11510 SW 147th Ave, Miami; 305-408-8386

“Si usted no ha visitado Chef Adrianne’s no se puede llamar un amante de los buenos platos. Cada receta que la chef Adrianne confecciona es un regalo para las papilas. Estaré esperando que me agradezcan la sugerencia”.

Lo que voy a ordenar:

Salmón hecho en una salsa a base de azúcar parda.

Komodo

801 Brickell Ave, Miami; 305-534-2211

“Entre las cosas que convierte a Komodo en un lugar especial, está el ambiente. Es un local sexy, elegante y muy típico de Miami. Los cocteles son una locura y hay para dónde escoger. Pruebe el bistec wagyu skirt y esté pendiente de las celebridades. Es casi seguro que se tropiece con alguien famoso”.

Lo que voy a ordenar:

Bistec wagyu skirt.

Ana Quincoces, autora de libros de cocina, personalidad televisiva

Quincoces se hizo célebre en el programa “The Real Housewives of Miami”, y el año pasado en las pruebas finales de “The Next Food Network Star”

se convirtió en un nombre conocido en el universo gastronómico. Quincoces ha publicado un par de libros sobre el tema, “¡Sabor! A passion for Cuban cuisine” y “Cuban Chicks Can Cook”. Se mueve en la atmósfera culinaria de Miami como en su propia casa.

Ortanique on the Mile

278 Miracle Mile, Coral Gables; 305-446-7710

“Durante 20 años, Ortanique ha sido un importante restaurante en Coral Gables y nunca decepciona. Su menú de Miami Spice cambia todos los días, de modo que hay mil platos a escoger. Las opciones son variadas y tienen algo para todo el mundo”.

Lo que voy a ordenar:

La sopa del día, hecha a base de maiz tostado, almejas y cilantro; café y salmón Faroe Island con polenta cocinada a fuego lento, arúgula salteada y bañada con salsa de naranja. Como postre, frutas frescas.

Zuma

270 Biscayne Blvd Way, Miami; 305-577-0277

“Me encanta de que Zuma esté participando en Miami Spice. Es uno de los mejores lugares para comer de todo Miami”.

Lo que voy a ordenar:

Ensalada de remolacha rostizada con una salsa de goma ponzu ; lenguado al horno con mantequilla umami y tajadas de aguacate; crema de chocolate y caramelo con cacao crujiente.