Cómo mi producto llegó a Walmart

A principios de este año, vi una promoción sobre una búsqueda de productos “Made In America” en el portal de Walmart. Llené la solicitud por Internet y me puse a esperar. La mañana del 26 de mayo, entré en mi computadora y vi un correo electrónico que me decía “¡Felicitaciones! Estás en camino a Walmart”.

La idea me vino a la mente durante todo un día de meditación: ‘¿Cómo algo tan sencillo no existe en el mercado?’, me pregunté.

