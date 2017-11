De Argentina a Miami, un puente que vale la pena construir

Miami tiene mucho camino por recorrer antes de que podamos realmente reclamar el título de ser epicentro regional. Sin embargo, Argentina ha sido reconocida desde hace tiempo como uno de los principales ecosistemas empresariales —aunque no particularmente estable— de América Latina. Encontrar una forma de respaldar la ola de crecimiento de Argentina y su apetito por comprometerse es una oportunidad única para que Miami le añada valor a la región y brinde un aporte realmente sustancial en nuestra visión como la puerta de entrada a las américas.

Un grupo nos reunimos el año pasado para organizar todo un día de programas en el evento StartupWeekBuenosAires , el mayor de su tipo en América Latina, específicamente enfocado en cómo comprometerse con el ecosistema norteamericano y la participación que tendría Miami. Desde la perspectiva de CIC Miami, hemos trabajado para edificar puentes sólidos con Argentina a través de varias sociedades que se anunciarán en los próximos meses.

Hace poco algunos empresarios interesados se reunieron con el respaldo del Consulado de Argentina en Miami para crear mejores herramientas para los negociantes y pequeñas compañías que piensan establecerse en Miami procedentes de sus países de origen.

Conversamos con Alejandro Mainetto para que nos hablara sobre una importante compañía de la región, Globant, de la cual es socio.

Globant es una poderosa compañía en Argentina y la región. ¿Cuáles son los orígenes de la compañía? ¿Cuál ha sido la trayectoria de crecimiento estos últimos años?

La historia de Globant comenzó en 2003, cuando cuatro amigos se reunieron con la idea de crear una compañía multinacional que pudiera brindar servicios innovadores de IT a marcas de todo el mundo, al tiempo que ofrecía interesantes oportunidades para profesionales y talentos de IT. En solo 12 años, se construyó una compañía que en la actualidad tiene más de 6,000 profesionales que trabajan para firmas como Google, LinkedIn, JWT, EA y Coca- Cola, entre otras muchas. La historia de Globant fue seleccionada como un caso de estudio en MIT y en Stanford.

¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo ve el crecimiento y desarrollo futuro de la compañía?

Globant continúa buscando convertirse en un líder digital global, en lo que se refiere la creación de programas de computadora que atraen y se conectan emocionalmente con millones de consumidores. Buscamos brindar una mezcla óptima de ingeniería, diseño e innovación para emplear el potential de tecnologías emergentes para nuestros clientes. Solo combinando sólidas capacidades de ingeniería con creatividad y agilidad podremos alcanzar soluciones innovadoras que mejoren las experiencias y a la vez satisfacer las necesidades comerciales de nuestros clientes.

¿Cómo ve a Miami en la actualidad? ¿Qué funciona, que le sorprende, que le produce frustración? ¿Cómo ve reflejada su industria aquí?

Es un Miami diferente del Miami de cinco años atrás. mucho ha pasado y mucho más seguirá ocurriendo. Han surgido lugares, distritos de innovación como CIC, eventos como Emerge Americas, exitosas firmas como Magic Leap, y se ha fomentado el capital, pero algo todavía más importante es que el talento llegó y se quedó en la ciudad.

Miami funciona porque es como si fuera al mismo tiempo Nueva York, Los Angeles, San Francisco, Buenos Aires y Rio de Janeiro. Su clima, su estilo de vida, el lugar donde está, todo son ventajas. Es un secreto muy bien guardado, pero no lo será por mucho tiempo. Lo que me sorprende es que todavía no haya podido atraer a las grandes compañías que aparecen en Fortune 500 y que no se haya construído una institución de tecnología de punta. La ciudad, el condado y el estado tienen que unir fuerzas para tratar de atraer a más compañías digitales, más universidades tecnológicas y más empleos digitales.

He escrito mucho sobre esto, y creo que tiene que ver con cinco puntos importantes:

1) Necesita contar con una verdadera coalición de gobierno, corporaciones, academias y que a la comunidad la guíen líderes con mentalidad progresista.

2) Tiene que desarrollar la innovación de distritos y crear parques de tecnología y compañías digitales.

3) Debe construir un sistema de transporte público de clase mundial y construir de alguna forma viviendas asequibles cerca de estos distritos innovadores.

4) Hacer que Miami se convierta en un laboratorio tecnológico, un ejemplo para otras ciudades etc.

5) Miami debe volverse una ciudad obsesiva en lo que se refiere a darle promoción a la marca Miami Tech, y premiar a los que apuestan por Miami.

¿Cómo ha logrado que su compañía abarque tanto Miami como Buenos Aires? ¿Tiene alguna lección o consejo que darle a compañías que explorar dar pasos parecidos?

Todo ha funcionado de maravilla. Hay una conexión magnética natural entre Latam y Miami, y Miami resulta tanto una aspiración como una inspiración. La clave de todo, sin embargo, es comprometerse, apostar e invertir.

El consejo que le daría a las compañías o empresarios es comprometerse con Miami, mover los contactos a la hora de contratar talento y por último participar de lleno en la transformación de la ciudad.