El fraude de las licencias internacionales para conducir

Aunque los requerimientos para obtener una licencia de conducir en Estados Unidos son diferentes según el estado de residencia y el estatus migratorio de los conductores, lo cierto es que los permisos internacionales para conducir o IDP (international driving permit) no sustituyen una licencia válida expedida por el gobierno; y no se pueden usar en lugar de una licencia suspendida o revocada ni como una tarjeta de identificación expedida por las autoridades de Estados Unidos. Además, este permiso no le servirá para evitar multas de tránsito.

Un permiso internacional para conducir o IDP (international driving permit) es un documento expedido por el gobierno donde se traduce a 10 idiomas el texto de su licencia para conducir. Aunque su licencia para conducir expedida en EE.UU. lo autoriza a conducir en varios otros países, las traducciones incluidas en el permiso IDP tienen el objetivo de minimizar las barreras idiomáticas cuando la persona conduce un vehículo en países donde no todas las personas hablan o comprenden inglés.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio hay individuos o compañías no autorizadas para expedir permisos IDP que venden permisos falsos en sitios web, a través de emails no solicitados y personalmente a precios que oscilan entre $60 y $400.

Varias operaciones locales están dirigidas a personas extranjeras que no dominan el inglés a través de anuncios publicados en periódicos redactados en idiomas extranjeros que dirigen a las personas a sitios web o tiendas locales. Los comerciantes declaran falsamente que sus documentos:

Autorizan a las personas a conducir legalmente en Estados Unidos aunque no posean una licencia expedida por un estado, o aunque sus licencias expedidas por un estado estén suspendidas o revocadas.

Pueden usarse como un documento de identidad con foto dentro de Estados Unidos.

Consecuencias de conducir con un permiso internacional en lugar de una licencia estatal

En realidad, si usted es un residente de Estados Unidos y lo descubren utilizando un permiso IDP en lugar de su licencia para conducir estatal, puede sufrir consecuencias graves. Pueden inculparlo por conducir sin licencia o por conducir con una licencia suspendida o revocada.

Si usted no puede suministrar un documento para probar su identidad (por ejemplo, presentando una licencia para conducir válida, una tarjeta de identificación estatal, documentos de inmigración válidos o un pasaporte) el funcionario u oficial puede suponer que usted está tratando de ocultar su identidad y podría arrestarlo.

La AAA y AATA son las únicas organizaciones autorizadas por el Departamento de Estado de EE.UU. para expedir permisos IDP a residentes de Estados Unidos. Tanto la AAA como la AATA cobran menos de $20 por la emisión de un permiso IDP. Si le piden que pague más de $20, considere que lo están estafando.

Si ha sido estafado por un vendedor de permisos IDP falsos, repórtelo a la Comisión Federal de Comercio.

Licencias de conducir para visitantes como turistas o personas de negocio

Las personas con una visa de turista pueden manejar en Estados Unidos con las licencias de sus países. Pero para alquilar autos las compañías frecuentemente piden una licencia internacional para manejar.

Este documento debe obtenerse en el país del que proviene el visitante y por sí solo no es suficiente para conducir: siempre tiene que ir acompañado de la licencia original.

Licencias de conducir para que personas con visas que permiten trabajar o estudiar en EEUU

Los extranjeros amparados por visas como la H-1B para profesionales y otras visas de trabajo temporal, así como la F-1 para estudiantes o la J-1 de intercambio pueden solicitar una licencia de conducir en el estado en donde residen.

En general los permisos de conducir para los extranjeros con visas tienen la misma fecha de expiración que sus visas. Una vez que expira, la licencia de manejar no es válida.

Los requisitos son diferentes según el tipo de visa y el estado en el que resida el ciudadano. Se debe presentar un examen teórico y otro práctico, probar con diversos documentos la identidad del solicitante y demostrar que reside en el estado en el que está pidiendo la licencia.

Titulares de una visa H-4, que se extiende para los familiares de los profesionales con una H-1B, pueden obtener la licencia de manejar aunque no tienen derecho a una tarjeta de Seguridad Social.

En estos casos la Administración de la SS les entrega una carta que deben llevar al Departamento de Vehículos de Motor del estado en el que residen para que les permitan sacar el permiso de conducir.