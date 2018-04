Cómo ahorrar en los impuestos a la propiedad. Se vence el plazo para reclamarlos

Los propietarios de la Florida tienen a su disposición una serie de exenciones que les permiten obtener grandes ahorros en los impuestos de su propiedad. El plazo para reclamarlas se vence el 1ro de marzo.

Estas exenciones benefician a los propietarios que viven en su residencia principal, a personas mayores de 65 años, veteranos, rescatistas y deshabilitados. Se pueden solicitar en persona hasta el mismo 1ro de marzo en la oficina del Tasador de la Propiedad (Property Appraiser) de Miami-Dade, en el 111 NW 1 St., séptimo piso, y en el South Dade Government Center, en el 10710 SW 211 St., segundo piso. También se puede hacer por internet en http://www.miamidade.gov/pa/.

La exención fundamental es la que se conoce como Homestead Exemption (Exención Relativa a la Tasación de Inmuebles) que pueden reclamar todos los propietarios de vivienda de la Florida que vivan su residencia principal. Esta exención representa un descuento de $50,000 sobre el valor gravable de la propiedad.

Se debe solicitar cuando se compra la propiedad porque posteriormente la renovación de esta exención es automática, a no ser que exista un cambio, que en ese caso el propietario debe informarlo.

En los segundos $25,000 de ese descuento de $50,000 la Junta Escolar de Miami-Dade no participa, lo que quiere decir que los propietarios siguen pagando los impuestos destinados a financiar las escuelas públicas.

“Tenemos que seguir ayudando para que existan oportunidades de educación para nuestros hijos y para la juventud en general”, dijo a el Nuevo Herald Pedro J. García, Tasador de la Propiedad de Miami-Dade.

En este condado más de 450,000 personas reciben la exención de la tasación de inmuebles, informó García.

Descuentos para mayores de 65 años

Otras exenciones disponibles benefician a las personas mayores de 65 años que cumplan con ciertos requisitos.

La exención senior citizen exemption ofrece un descuento adicional de $50,000. La pueden recibir en una propiedad que ya tenga el Homestead Exemption y que uno de los propietarios tenga más de 65 años. El ingreso familiar debe ser menor de $29,454 anuales.

Muchas personas que pensaban que no cumplían los requisitos para esta ayuda deben notar que el ingreso familiar que deben recibir –que el año pasado era de $28,881– en el 2018 se ajustó por el aumento del costo de la vida.

“Eso le da oportunidad a muchas personas este año que no podían solicitar este tipo de exención”, enfatizó García.

La otra exención para ancianos es la long-term resident senior exemption destinada a los mayores de 65 anos que han vivido más de 25 años en la misma propiedad. Un requisito indispensable es que la casa no puede tener un valor de mercado por encima de los $250,000.

“La ventaja es que la propiedad ni paga impuestos a la ciudad ni al condado, solo los de la Junta Escolar”, apunta García, indicando que los ahorros varían de acuerdo con la propiedad.

Otro descuento adicional se destina a las personas viudas, y representa una pequeña rebaja de $500 sobre el valor de la propiedad.

“Estas exenciones se crearon para ayudar a las personas mayores con entradas limitadas. Es una forma de conseguir que puedan mantener sus propiedades”, añade García.

Descuentos para reconocer a héroes de la comunidad

La exención para las personas que quedaron incapacitadas haciendo su trabajo como rescatistas y paramédicos en el estado de la Florida (Tax Exemptions for Disabled First Responder and their Surviving Spouse) permite que no paguen impuestos por la propiedad. A su muerte, este beneficio se hace extensivo a su pareja, que lo puede mantener mientras no se vuelva a a casar.

También hay descuentos para personas deshabilitadas y el porcentaje de ahorro depende del grado de incapacidad que tengan, el cual debe estar documentado por los médicos.

Los veteranos incapacitados reciben un descuento de $50,000 en los impuestos de la propiedad. Y los miembros del ejército, de la Guardia Costera y de la Guardia Nacional destacados en algún lugar fuera del condado también pueden beneficiarse de descuentos. Este se conoce como Deployed Military Exemption.

Un descuento adicional a votación

García, que es un funcionario electo, considera como parte de su responsabilidad informar a las personas sobre las exenciones y descuentos existentes. Por eso anuncia que en la boleta de las próximas elecciones generales de la Florida, en noviembre, se incluirá una propuesta de descuento adicional a la propiedad (additional homestead).

Esta sumaría un ahorro de $25,000 a los $50,000, y representaría una exención total de $75,000. Para su aprobación, tendría que ser apoyada por más del 60 por ciento de los votantes. Entraría en vigor en enero del 2019.

García también alerta sobre la posible pérdida de la exención para quienes rentan de manera permanente una parte de la propiedad, o a través de Airbnb.

“En cualquier momento que las personas renten aunque sea un cuarto en su propiedad, perderían el 50 por ciento de esta exención”, concluye.