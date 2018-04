¿Dónde está mi reembolso? Así puedes hacer la declaración de impuestos más rápido

Hacer la declaración de impuestos es una de las gestiones más importante para cada persona. Sin embargo, hay que reconocer que juntar todos los documentos que se requieren para obtener los descuentos que corresponden, toma tiempo. El proceso es trabajoso, pero tiene un final feliz porque los contribuyentes reciben generalmente un reembolso de los impuestos federales por ingresos.

Si este "dinerito" no es suficiente estímulo, ten en cuenta que el plazo se acerca y con el Internal Revenue Service (IRS) siempre hay que estar al día (Si no que le pregunten a Al Capone, que lo atraparon por no pagar lo que debía al Tío Sam). La fecha límite para entregar la declaración este año es el 17 de abril. Así que no te dejes ahogar por los papeles y sigue estos consejos de la contadora Lisa Greene-Lewis, CPA, que trabaja para TurboTax, un programa de computación para hacer la declaración de impuestos de manera electrónica.

▪ Reúne tus documentos en un solo lugar: Cuando te sientes a declarar los impuestos, asegúrate de tener todos los documentos necesarios. Esto incluye el W-2, el 1099 en caso de que sea contratista independientes, los recibos de gastos, los intereses hipotecarios y los números de Seguro Social de los hijos.





▪ Presenta los impuestos electrónicamente: El proceso es tan fácil y preciso como tomar una foto y ver como la información se importa automáticamente a los formularios de impuestos correctos. La declaración de impuestos se puede hacer desde el teléfono, una tableta o una computadora, en cualquier momento.





Aproveche el programa Free File. Si gana menos de $66,000 al año, puede hacer su declaración de manera gratuita con el software Free File. Para más información, consulte esta página del IRS.

▪ Solicita depósito directo para el reembolso: Si estás esperando un reembolso, optar por la presentación electrónica y el depósito directo es la forma más fácil, segura y rápida de obtener el reembolso de impuestos federales. Nueve de cada 10 reembolsos se emiten en 21 días o menos si presentas la declaración de impuestos electrónicamente con depósito directo, en comparación a las seis u ocho semanas que se toma envías la declaración por correo.

▪ Revisa la información más importante: Según el IRS, uno de los errores principales que cometen los contribuyentes al apresurarse para cumplir con la fecha límite de la declaración de impuestos, es la recopilación de números de Seguro Social incorrectos de hijos y cónyuges. Asegúrate de tener los números de Seguro Social correctos cuando estés preparando sus impuestos. Esto es necesario para obtener las deducciones, créditos y exenciones tributarias valiosas.





▪ No olvides lo que hiciste el año pasado: Alrededor del 75 por ciento, toma la salida más fácil y acepta la deducción estándar, pero incluir algunos recibos adicionales puede ayudar a superar la deducción estándar, reduciendo aún más tu responsabilidad tributaria. · No te olvides del dinero que usaste en deudas tributarias estatales previas, los gastos a la hora de buscar empleo, el campamento de verano; incluso el costo de mudar una mascota puede ahorrarte dinero en impuestos. · Recuerda incluir todas las donaciones de caridad realizadas a lo largo del año (incluyendo ropa y artículos para el hogar donados, e incluso el millaje que usaste para ir a eventos benéficos). · TurboTax te hará preguntas sencillas acerca de tu vida y determinará los créditos y deducciones a los que eres elegible basado en tus respuestas.





▪ No esperes el Formulario 1095-B o 1095-C: Si tienes un seguro proporcionado por tu empleador, seguro privado, Medicaid o Medicare, es muy probable que estés esperando por el Formulario 1095-B o C, pero no es necesario esperar. Según el IRS, no necesitas presentar estos formularios con sus impuestos.

▪ Presenta la declaración de impuestos incluso si debes algo: Recuerda que obtener una extensión de impuestos solo alarga el plazo para que presentes los impuestos. Si debes dinero, puedes solicitarle al IRS un plan de pago a plazos a la hora de presentar tus impuestos. Este plan te permitirá pagar tu deuda tributaria durante seis años. Además, es posible que tengas un reembolso de impuestos una vez que TurboTax busque más de 350 deducciones y créditos tributarios para los que puedes ser elegible.

▪ No estás solo: Aunque estés haciendo tus impuestos desde la comodidad de la casa, puedes conectarte en vivo a través de un video con un Contador Público Autorizado o un Agente Registrado de TurboTax Live y obtener respuestas sobre impuestos. El CPA o Agente Registrado de TurboTax Live también puede revisar, firmar y presentar tu declaración de impuestos.





▪ Síguele la pista al reembolso. Después de presentar la declaración, para saber el estado de tu reembolso, visita www.irs.gov/es/refunds.