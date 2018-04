¿Dónde está el código postal más acaudalado de EEUU? Olvídese de Beverly Hills y Silicon Valley

Olvídese de Beverly Hills y Silicon Valley.

Según un nuevo informe de Bloomberg, el código postal más acaudalado de todo Estados Unidos es el 33109 —más conocido como Fisher Island, un lugar superexclusivo— donde el ingreso anual promedio en el 2015 fue $2.5 millones.

El segundo lugar en la lista lo ocupa el código postal 94027, Atherton, California, un vecindario de Silicon Valley donde los vecinos ganaron unos comparativamente miserables $1.5 millones al año.

El código postal 33480, el de Palm Beach, donde está Mar-a-Lago, la residencia vacacional del presidente Trump, quedó en tercer lugar con un ingreso promedio de $1.25 millones.

Suscríbase

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

Otro código postal floridano, el 34102 en Naples, quedó en 15to lugar con un ingreso anual promedio de $695,000.

El estudio se compiló usando información del Servicio de Rentas Internas (IRS) de códigos postales con más de 500 residencias. Más de la mitad de todas las declaraciones de impuestos presentadas en Fisher Island reportaron ingresos de por lo menos $200,000.

Más noticias de bienes raíces en Miami en AccesoMiami.com

Si usted se pregunta por qué nunca ha pasado en su vehículo por Fisher Island, aunque viva en Miami-Dade, es porque no puede entrar a esta isla de 216 acres a menos que tenga una propiedad allí (o sea invitado por alguien que la tenga). Además, a la isla solamente se puede llegar por taxi acuático o un ferry.

Según la firma de bienes raíces de lujo The Jills, algunas de las celebridades que han tenido vivienda en Fisher Island son Oprah Winfrey, Julia Roberts, Andre Agassi, el empresario canadiense (y estrella del programa Shark Tank) Robert Herjavec, y el multimillonario ruso Alexander Mashkevitch.

Sin embargo, hay algo que el dinero no puede comprar. Por ejemplo, Fisher Island probablemente no tiene una sala de juego a la antigua como Kendall. Y definitivamente no tiene un autocine, como Lauderhill