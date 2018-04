Prepárese para las vacaciones: visite cuatro parques de Florida por el precio de uno

Ya quedan unas semanas para que se termine el curso escolar y lleguen las vacaciones de verano, con mucho tiempo libre para los niños y jóvenes y también muchos gastos para las familias.

Pero hay ahorros disponibles: cuatro parques del sur de la Florida por el precio de uno es la oferta del Summer Savings Pass, que cuesta $58 para los adultos y $48 para los niños de 3 a 12 años. Este pase se puede comprar a partir del 12 de mayo en la puerta de los parques Lion Country Safari, Miami Zoo, Miami Seaquarium y Museum of Discovery and Science.

También se pueden adquirir en la página de internet de estos parques en www.LionCountrySafari.com, www.miamiseaquarium.com, www.mods.org y www.zoomiami.org.

Los precios son aún más favorable para las personas que compraron un pase anual para alguno de estos parques, quieren pagarían por el Summer Savings Pass solo $33 por adulto y $23 por los niños.

El pase de verano para los parques se puede usar hasta el 30 de septiembre.

El Lion Country Safari, en West Palm Beach, es un zoológico que se puede recorrer en gran parte en automóvil y que permite ver desde muy cerca a unos 1,000 animales que se comportan como si estuvieran en su hábitat. La entrada permite disfrutar del Safari World Amusement Park, con un minizoológico donde se puede acariciar a los animales, y en el caso de las girafas y los pájaros, alimentarlos. También cuenta con otras atracciones como un carrusel, un trencito para los más pequeños, botes de remos y un parque con chorros de agua en los que vale la pena refrescarse. 2003 Lion Country Safari Road, (561) 793-1084.

El zoológico de Miami o Miami Zoo cuenta tanto con un hermoso estanque de flamencos como con una inmensa pagoda donde viven los tigres. Se puede caminar, disfrutar en un tren que conecta las diferentes atracciones o pedalear junto a la familia en triciclo. Es además un jardín con plantas típicas de la Florida y un espacio para ejercitarse mientras se ven de cerca a animales como el oso panda, el lémur y la esquiva pantera de la Florida. 12400 SW 152 Street. (305) 251-0400.

El Miami Seaquarium es en primer lugar el hogar de Lolita, la ballena más famosa después de Moby Dick. Es un lugar al que hay que ir con el niño interior a flor de piel, para ver desde muy cerca a delfines, manatíes, pingüinos, mantas rayas mientras se disfruta de un helado como el Dippin' Dots. Está ubicado en el Rickenbacker Causeway, en camino para Key Biscayne.

El Museum of Discovery and Science, en Ft. Lauderdale, ofrece lo último de los espacios interactivos, es entretenido tanto para niños y adolescentes como para los adultos con la curiosidad y el espíritu aventurero intacto. 401 S.W. Second Street, Fort Lauderdale, 33312. (954) 467-MODS (6637)